Laura Chiatti e Marco Bocci, neo-genitori più innamorati che mai!

09:50 - Si accarezzano, si baciano con passione e si guardano teneramente, come due teenager...da poco diventati genitori. Laura Chiatti e Marco Bocci non rinunciano ad una pausa tutta per loro durante la passeggiata con il piccolo Enea nato il 22 gennaio, come mostrano gli scatti del settimanale Donna al Top. E non si contengono: l'attrazione è troppo forte, la voglia di fumare anche...

Sigaretta in mano per i due attori, entrambi fumatori e volto radioso per Laura, che sorride al suo uomo, sempre calato invece nel suo ruolo di bel tenebroso. La nascita del piccolo Enea, poco più di un mese fa, non sembra aver stravolto le loro abitudini e cancellato i loro vizietti.



Primo fra tutti quello del fumo. Ma soprattutto non sembra averli distratti dalla passione che li lega. E allora ecco che la pausa relax con passeggino affiancato, si trasforma in un momento di intimità e tenera complicità da innamorati cotti.