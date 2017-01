11 dicembre 2014 Laura Chiatti e Marco Bocci, lei a Roma sola, lui in discoteca a Varazze L'attore ospite e dj per una sera si diverte e si fa stampare un bacio sulla guancia da una donzella... Tweet google 0 Invia ad un amico

10:09 - Testa bassa, muso lungo e pancione agli sgoccioli lei, Laura Chiatti, sola a Roma in attesa di partorire, cuffie, consolle, tante ammiratrici intorno e i segni di un bacio stampato sulla guancia lui, Marco Bocci, ospite d'onore e dj per una sera alla discoteca Orizzonte di Varazze, come mostrano gli scatti di Novella 2000. I neo sposini e quasi genitori, alla vigilia del lieto evento, non sembrano proprio allineati e in sintonia...

L'attore è stato invitato come ospite d'onore da una famosa discoteca nel paesino ligure in provincia di Savona. E non ha detto di no. Tanta musica, cocktail una folla di ragazze impazzite per lui. Il vicequestore Calcaterra di Squadra Antimafia si è letteralmente lasciato andare calandosi nel ruolo di dj e star della serata, cuffie in testa, consolle e poi tanti selfie con le sue ammiratrici, una delle quali è riuscita a stampargli un bacio sulla guancia lasciando gol inequivocabili segni del rossetto ben visibili.



Un momento d'oro per il bell'attore, che tornerà nel 2015 in tv per la settima stagione della serie che lo ha reso famoso, ma che è anche nelle sale con "Scusate se esisto", al fianco di Raoul Bova e a gennaio con "Italo Barocco". In quanto alla sua vita privata poco si sa se non che sta per diventare padre. Laura Chiatti, sua moglie da giugno, è all'ottavo mese. Un momento importante per i due neo sposi, peccato che mentre lei "attende" da sola a Roma, lui se la spassi a qualche centinaio di chilometri di distanza in discoteca!