Laura Chiatti e Marco Bocci, la coppia fa... scintille

L'amore non è bello se non è litigarello e non c'è coppia, celebre e meno che sia, che non l'abbia sperimentato. Marco Bocci e Laura Chiatti compresi. Ecco i due attori in giro per Roma alle prese con una animata discussione, come mostrano gli scatti di Settimanale Nuovo. Lui si arrabbia e gesticola cercando di spiegarle qualcosa, che lei sembra non capire. L'attore continua a più riprese la sua "arringa", la prega di ascoltarlo, le punta il dito contro... Lei impassibile non replica.

Scene di vita quotidiana tra coniugi... dal carattere deciso. La love story tra i due attori del resto si è svolta finora in tempi davvero record. In due anni si sono innamorati, sposati, sono diventati genitori e sono adesso in attesa di un secondo bebè, un altro maschietto, Pablo, che arriverà a luglio. E' normale quindi che l'idillio venga interrotto di tanto in tanto da qualche screzio e dissapore. Bruciando tutte le tappe Bocci e Chiatti si sono assunti anche il rischio di scoprire... che non sono proprio d'accordo su tutto, sempre. Fa parte del gioco. Specie se si è stanchi e continuamente divisi tra lavoro e famiglia, con la valigia in mano e, nel caso della bella attrice, con un pancione in attesa. Sulla loro intesa di fondo però, per ora, non sembra si addensino nubi, lui anzi ha dichiarato di desiderare una famiglia numerosa, di figli ne vorrebbe almeno dieci, ha detto. Forse però è meglio aspettare di capire cosa significhi averne due... se con uno nella pancia e uno che comincia a camminare adesso sono già ai litigi per strada... con dieci potrebbero arrivare molto oltre!