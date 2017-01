Laura Chiatti e Marco Bocci, guarda chegenitori innamorati

09:20 - Prima uscita paparazzata per Enea Bocciolini tra le braccia di mamma Laura Chiatti e papà Marco Bocci. La coppia di attori è stata fotografata dal settimanale Chi mentre si gode il piccolino durante una passeggiata a Perugia. Marco tiene affettuosamente in bocca il ciuccio, mentre Laura bacia ripetutamente il bambino.

Perfettamente calati nel ruolo di genitori, Bocci e la Chiatti coccolano Enea, lo stringono, baciano, accarezzano, senza dimenticare la passione di coppia. E così seduti al tavolino del bar dopo aver badato al piccolino, trovano un attimo di intimità e si scambiano un bacio appassionato.



L'attrice, capelli raccolti, look rock e trendy, ha il volto struccato, ma gli occhi pieni d'amore per i suoi uomini. Marco è premuroso e attento, l'aiuta nella gestione del bimbo, ma non dimentica di tenere d'occhio la sua bella mogliettina. Poi escono dal locale e si dirigono verso casa: Bocci alla guida della carrozzina con incidere sicuro e orgoglioso, lei dolce e sognante con Enea tra le braccia.