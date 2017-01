Laura Chiatti e Marco Bocci, genitori tenerissimi

Un pomeriggio di relax al mare per Laura Chiatti e Marco Bocci che hanno portato il primogenito Enea a Terracina per giocare sulla sabbia. Il fratellino Pablo, nato due mesi fa, è rimasto a casa a fare la nanna. Le foto pubblicate dal settimanale Chi sono tenerissime.

Laura in costume intero nero e shorts fiorati, capelli raccolti e occhialoni da sole, si diverte sulla spiaggia con Enea e poi insieme a papà Marco si concedono un bagno in mare. La Chiatti ha annunciato che resterà lontana dalle scene fino a quando i bambini saranno più grandi. Bocci, invece, dopo aver lasciato “Squadra Antimafia”, si prepara a iniziare la nuova serie Mediaset “Nome in codice Solo”.