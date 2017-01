Laura Chiatti e Marco Bocci... check-in al bacio

12:16 - Per rendere l'attesa al check in meno noiosa, Laura Chiatti, in aeroporto con Marco Bocci, si lascia andare a tenere effusioni prima di imbarcarsi. La mano dell'attrice si fa largo tra le maglie del marito per arrivare alla pelle nuda della sua schiena, poi lo abbraccia quasi a volersi far sostenere. Al sesto mese di gravidanza l'ormone impazzisce e il peso della pancia inizia a farsi sentire.

Capelli racconti e maglia extra large per l'attrice umbra che tenta di coprire il ventre lievitato da sguardi indiscreti. Per lui invece, cappello e occhiali da sole. La coppia, pizzicata all'aeroporto di Fiumicino da Novella 2000, è in attesa di imbarcarsi per raggiungere un luogo caldo dove trascorrere un po' di tempo in intimità. Laura non riesce a staccarsi fisicamente dal neo marito tanto che con una mossa repentina fa scivolare la sua mano sulla parte bassa della schiena che inizia ad accarezzargli con affetto. Poi lo abbraccia teneramente e lo bacia. Si sa che l'ormone in gravidanza gioca strani scherzi inaspettatamente e stando alle immagini del settimanale, la Chiatti non riesce proprio a controllarsi...