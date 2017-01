Laura Chiatti e Marco Bocci, battesimo per Enea

Felici e innamorati con il piccolo Enea, 8 mesi, tra le braccia. Laura Chiatti e Marco Bocci hanno celebrato il battesimo del loro bambino, nato lo scorso 22 gennaio, in una cerimonia in grande stile in una location elegante e suggestiva nella campagna umbra. Emozionatissima la bella Laura in abito lungo con grossi fiori applicati.

"Volevamo tenere questo giorno per noi, ma i paparazzi (gente di grande rispetto) hanno pensato bene di piombare in chiesa, quindi preferiamo pubblicare noi questo momento di gioia. Auguri Enea” ha cinguettato l'attrice postando uno scatto di famiglia. E poi via ai ringraziamenti per il catering e la villa dove si è svolta la festa: un parco circondato da vigneti, "posto incantevole, raffinato e country", nello stile Bocci-Chiatti. Tranquillo e rilassato il piccolo Enea in completo rosso e nero. E come ha cinguettato qualche giorno fa Laura: "Il mio sogno realizzato ... Fare la mamma e la moglie di 2 creature divine . Grazie a chiunque abbia permesso questo".