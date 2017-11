Laura Chiatti, che posa sexy in costume da bagno!

Via per una volta i panni da super mamma, Laura Chiatti resta in costume e ne approfitta per un selfie sexy. Senza i figli Enea e Pablo tra le braccia, l'attrice seduta sull'erba sfoggia un look anni '50 e curve da capogiro, mentre sulla gamba si intravede il tatuaggio di due cuori con i nomi dei suoi bambini.

Avevamo lasciato la famiglia al completo all'isola d'Elba a fine giugno, tra animali gonfiabili e bagni in mare. Invece sul profilo di Laura, per una volta compare solo lei con un costume nero intero in contrasto con la sua carnagione rosea. E sembra una diva di altri tempi. "Oggi mi sparo una posa sexy", cinguetta divertita di fronte all'obiettivo facendo incetta di complimenti da parte dei suoi ammiratori. Senza Marco Bocci e bambini la Chiatti si ritaglia un momento di relax: circa due settimane fa non si è allontanata dal suo Pablo, ricoverato in ospedale per quattro giorni a causa di una piccola infezione batterica e polmonite, ha raccontato lei su Instagram.