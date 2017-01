Laura Chiatti allatta sui social

10:44 - “Ti amo amore mio” cinguetta Laura Chiatti mamma chioccia con il suo piccolo Enea. Sul profilo social dell'attrice compare uno scatto tenerissimo in bianco e nero in cui si vede Laura con il suo bambino attaccato al seno. Per la moglie di Marco Bocci una canotta sportiva e capelli raccolti, mentre il piccolino indossa una tshirt a righine molto trendy.

Mamma Laura non mostra il volto del suo piccolo, ma si limita a postare foto del look del bambino con cinguettii amorevoli e dolci. Accanto alle foto del bambino avuto da Bocci, ci sono i selfie e c'è spazio anche per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.



Come nel post in cui polemizza per un titolo web in cui era stata definita “mamma impacciata”: “Ho cresciuto 2 nipoti , oltre che il mio bimbo... Vorrei dire a tutti gli ignoranti che mi definiscono " mamma impacciata " che la testa di mio figlio sta così perché quando un bimbo ha problemi di reflusso, i dolori si alleviano se inarca la schiena e la testolina scende! Con grande signorilità ribadisco a questa gente di farsi i c...i propri! Giudicate il mio look, la mia forma fisica, ciò che volete, ma come tengo mio figlio per cortesia no. So perfettamente come prendermene cura. Grazie”. Il concetto è chiarissimo.



E per commentare le foto che la ritraggono durante una caduta memorabile alla festa per i 40 anni di Giorgio Armani scrive: “Solo io riesco a cadere sempre agli eventi pubblici”...