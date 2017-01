Laura Chiatti, a spasso con il pancione

Pancione lievitato in primo piano per Laura Chiatti pizzicata a spasso vicino casa con il piccolo Enea. Ormai prossima al parto, previsto per fine giugno, inizio luglio, indossa leggings scuri e un'ampia maglia bianca che evidenzia ancora di più le sue curve materne.

Viso acqua e sapone, capelli raccolti in una treccia e outfit comodo per la moglie di Marco Bocci che, per le vie di Roma, prima si concede una telefonata al cellulare, poi prende affettuosamente in braccio il suo primogenito. Bellissima anche in questa gravidanza sfoggia orgogliosa il suo ventre trasformato in attesa di conoscere il suo secondo bambino che chiameranno Pablo. Anche sul social regala tenere immagini. Sdraiata mette a nudo il pancione mentre tiene vicino a sé il piccolo Enea di un anno e quattro mesi.