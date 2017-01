Laura Barriales, pose osé sul social

10:21 - Seduta sullo schienale del divano in pantaloncini e canottiera, e a gambe leggermente divaricate, Laura Barriales mette in mostra la sua statuaria fisicità. Uno zoom sulle cosce, il dito che sfiora le labbra e uno sguardo intenso sono dei particolari piccanti che rendono lo scatto ancora più intrigante. Che quella bellezza acqua e sapone della ragazza della porta accanto abbia fatto spazio a una donna più aggressiva?

Modella, attrice e conduttrice di JTV (il canale della Juventus Football Club), la Barriales a 32 anni è più sensuale che mai. In posa sul divano, o sdraiata sul letto in shorts e reggiseno evidenzia quel lato sexy e audace che le appartiene da sempre, ma che raramente mette in mostra, preferendo evidenziare quella parte più più scherzosa del suo carattere. Gambe affusolate, décolleté tonico e occhi magnetici in primo piano sono il suo regalo personale ai follower per augurare la buonanotte.