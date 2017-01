Laura Barriales, infortunio "social"

12:04 - “Sono veramente imbranata... Infortunio” cinguetta Laura Barriales fotografandosi all'ingresso pedonale del Pronto Soccorso. Sorride ed è in piedi, ma non svela ai follower cosa le è successo. Nello scatto successivo, però, la showgirl di origini spagnole, nuova presentatrice di Jtv (la tv della Juve), è sdraiata sul divano con la gamba sinistra fasciata all'altezza del ginocchio e quella destra alla caviglia e con il collare cervicale.

“Sono pronta per il provino del nuovo film "La Mummia" mi prenderanno??? Estoy preparada Xa el casting de la nueva peli "La Momia"? Timetorelax” cinguetta dal divano di casa circondata da morbidi cuscini per attenuarle i dolori. Indossa una maglia aderente a maniche lunghe e dei pantaloncini corti che lasciano scoperte le gambe infortunate. Capelli sciolti su una spalla, lasciano ben vedere il collare cervicale indossato a causa – probabilmente – di un colpo di frusta, ma sorride e mostra il segno di vittoria con la mano. La paura è passata, ma la Barriales per riprendersi deve riposare. I follower aspettano di rivederla in formissima.