Laura Barriales, impeto d'amore in auto con Fabio

Una cenetta romantica leggera per far spazio a un dopocena pepato. Pizzicati da Novella 2000 Laura Barriales e il fidanzato Fabio Cattaneo si rifugiano in auto dove ingranano la quinta tra avvinghiamenti e baci appassionati. Secondo il settimanale la modella e l'esperto di finanza convoleranno a nozze il primo ottobre a Lugano e intanto Laura accoglie l'autunno in bikini...

Si scambiano languidi sguardi mentre sorseggiano vino bianco, Fabio allunga la mano per incontrare quella di Laura e poi senza perdere tempo si fanno preparare il conto ed escono di fretta dal ristorante. I due hanno ben altro appetito... In macchina, lontani da sguardi indiscreti, si appartano come due ragazzini per lasciarsi andare alla passione. Lui non solo mangia la sua Laura con gli occhi, ma si avvicina a lei per un contatto "ravvicinato". Poi Cattaneo accompagna la sua futura moglie sotto casa, un ultimo bacio della buonanotte e le loro strade si separano.



Fabio Cattaneo, 33 anni come la modella spagnola, lavora in Canton Ticino dove si trova l'azienda di cui è fondatore, leader nel mondo nel commercio di vini pregiati. Novella 2000 anticipa che il loro matrimonio si potrebbe svolgere il primo ottobre proprio a Lugano, anche se i due stanno insieme solo da un anno.



Laura, straordinariamente sexy e con il sorriso contagioso, la ritroviamo invece in Sicilia. Sull'Instagram sfoggia un bikini fantasia che mette in luce un fisico perfetto... pronto per l'abito bianco.