Laura Barriales aspetta una bambina, si chiamerà Melania

E' una bambina e si chiamerà Melania. Lo ha svelato Laura Barriales sui social attraverso una maglietta con la scritta in rosa "It's a girl". La showgirl aveva annunciato la sua gravidanza nella stessa modalità, ma per l'occasione aveva indossato un costume intero con stampa "Baby on board" appoggiando una mano sul ventre.

Nel giro di un anno la vita privata della Barriales ha subito una sterzata non indifferente. Prima è convolata a nozze con il fidanzato Fabio Cattaneo con una cerimonia quasi segreta a luglio dello scorso anno, e pochi mesi fa ha condiviso la gioia del lieto evento: "La FAMIGLIA è sempre stata il punto cardine della mia vita, dopo il matrimonio dell'anno scorso, finalmente posso coronare il mio sogno di diventare MAMMA. Una gioia immensa!".



Laura ha trascorso la sua estate sentendo crescere le sue dolci curve e si è lasciata coccolare dai genitori, dagli amici e sicuramente dal marito con cui non ha mai condiviso (al momento) uno scatto social.



Sono di pochi giorni fa le ultime immagini in costume (rosa) in cui mostra il suo pancione e solo in queste ore non solo ha svelato il sesso del bebè, ma anche il nome: la piccola Melania è in arrivo.