Lapo Elkann si è fatto un regalo, un motoscafo ispirato ai Mas di guerra

Lapo si è fatto un regalo per l'estate: un nuovo motoscafo. Ispirato ai Mas della prima e seconda Guerra Mondiale, si tratta di un MV13, di 13,8 metri, bianco e blu in stile camouflage, realizzato su misura da Baglietto. Mr. Elkann, come un bimbo felice, ha "scartato" il suo regalo martedì a La spezia, dove c'è stato il varo ufficiale di Lap1.