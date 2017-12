Lapo Elkann, primo bacio social con Cristina Saracino

A poco più di due settimane dalla loro uscita "in amicizia" documentata sulle pagine di "Chi", Lapo Elkann e Cristina Saracino si scambiano il loro primo bacio in pubblico. Non sotto il vischio, ma all'interno di una lussuosissima automobile nel "Garage" dell'imprenditore. A condividere lo scatto è proprio la giovane modella pugliese. La coppia (a conclusione dello shopping di lusso di lei) trascorre poi la serata con gli amici Fedez e Chiara Ferragni.

Appare felice Lapo Elkann, forse come non lo si vedeva da tempo. Sarà merito della sua nuova avventura imprenditoriale o forse sarà merito dell'amore. Sì, perché il rampollo di casa Agnelli, che ha recentemente ammesso di avere amato solo due donne nella sua vita, con Cristina Saracino, modella pugliese di 26 anni, sembra fare sul serio.



I due dopo essere stati avvistati insieme a Milano hanno organizzato un'uscita a quattro con Fedez e Chiara Ferragni a Torino in occasione della partita Juventus-Inter. E adesso sono pronti per il bacio social. Spente da poco 40 candeline, Lapo, nella fase 4.0 della sua vita, sembra pronto a costruire un futuro con il desiderio di diventare padre. Che sia Cristina la donna giusta?