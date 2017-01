23 dicembre 2014 Lapo Elkann, palpatine e baci hot a Miami con Carlotta Loverini Botta Piccanti effusioni in riva al mare per il rampollo di casa Agnelli Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:59 - Tornato a camminare sulle sue gambe, Lapo Elkann è volato in Florida dalla sua nuova fiamma, Carlotta Loverini Botta. I due, pizzicati da Chi, si concedono una romantica passeggiata in spiaggia al tramonto durante la quale Lapo resta tutto il tempo avvinghiato a Carlotta. Prima le mette una mano sul sedere, poi la abbraccia e infine la bacia appassionatamente.

Costretto per qualche mese sulla sedia a rotelle dopo un brutto incidente in Vespa, Lapo può finalmente camminare, anche se con l'aiuto di un bastone (identico a quello che utilizzava suo nonno Gianni Agnelli). E senza perdere tempo si concede quattro passi al tramonto sulla spiaggia mano nella mano della sua Carlotta che si trova a Miami per realizzare un reportage sulla fiera del design.



A petto nudo, Lapo mette in mostra un fisico ben curato. Muscoli, tatuaggi e mutande in primo piano per il più elegante rampollo di casa Agnelli che, sulla spiaggia, regala un siparietto di tutto rispetto: una palpatina al sedere di lei, un abbraccio affettuoso e baci bollenti sul lettino alla sua affascinante compagna. Dai pochi scatti pubblicati dal settimanale Chi emerge una passione irrefrenabile. Dopo l'infortunio che l'ha tenuto fermo per troppo tempo... Lapo ha di nuovo ingranato la quinta.