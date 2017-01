Lapo Elkann, luna di miele a St Tropez con Shermine Shahrivar

Non se la lascia proprio scappare la sua bella e avvenente mora dalle fattezze mediorientali, che ha nel suo curriculum un titolo di Miss Europa. Lapo Elkann sta trascorrendo infinite vacanze tra party, eventi mondani, feste e gite in barca in alto mare, con la sua nuova fiamma Shermine Shahrivar. I due a St Tropez si rilassano tra baci e coccole in costume.