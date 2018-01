Lapo Elkann in Brasile con Cristina pensa alle nozze

Sono volati a Rio De Janeiro per brindare insieme al nuovo anno. Lapo Elkann e Cristina Saracino, pizzicati dal settimanale Chi appaiono decisamente in sintonia. La modella non perde occasione per abbracciare e stare vicino all'imprenditore che, anche se più "contenuto", non disdegna le attenzioni della sua giovane compagna. Intanto secondo Novella 2000 Lapo starebbe pensando alle nozze: agli amici avrebbe confidato di essere pronto per il matrimonio.