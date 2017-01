Continua a gonfie vele la relazione tra l'imprenditore Lapo Elkann e Shermine Shahrivar, modella tedesca di 33 anni. La coppia si frequenta già da qualche settimana e, nonostante i numerosi impegni in giro per il mondo, riescono sempre a ritagliarsi un po' di spazio tutto per loro. La presentazione di un nuovo modello di spider è stata infatti l'occasione per una fuga romantica in Liguria, con tanto di giretto in elicottero.