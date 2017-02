Lapo Elkann, che shopping "stracciato"

Prosciolto e offline, Lapo Elkann ricomincia a vivere low profile. Pizzicato dal settimanale Diva e Donna per le vie di Milano, il rampollo di casa Agnelli accusato di aver finto un sequestro per estorcere denaro alla famiglia e in cerca di riscatto dopo aver abbandonato la vita social, compra jeans stracciati in un grande magazzino.