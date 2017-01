Lapo Elkann, che passione con Giulianna

Archiviata dunque la storia d'amore con Marina Penate Le Bail, alla quale è stato legato dall'inizio dell'estate fino al mese scorso, Lapo ha ritrovato la passione accanto alla splendida venezuelana. A inizio novembre Lapo cinguettava: "So happy to see my babe" vicino a Marina, con una serie di scatti sotto le lenzuola. La passione si è spenta con la Penate, ma per Lapo si è riaccesa con Giulianna.