Lapo Elkann "aggredito" da un fan invadente

10:35 - Non basta un selfie con il rampollo di casa Agnelli. Un fan scatenato assale Lapo Elkann e per farsi una foto insieme si infila nella sua Fiat 500 tra la meraviglia dei presenti. Cardigan blu, pantaloni chiari, mocassini vintage, Lapo si lascia immortalare con il giovane a bordo della sua utilitaria tra lo stupito e il preoccupato.

Lapo, a Milano per una serie di appuntamenti di lavoro, viene raggiunto da un fan proprio mentre sta per salire a bordo della sua macchinina personalizzata con “look gessato”. Il giovane si avvicina con una shopping bag in una mano e il telefonino nell'altra. Mostra a Elkann il cellulare e, mentre il rampollo siede a bordo dell'auto, si avvicina e posa fianco a fianco per un selfie da condividere con gli amici.