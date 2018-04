Lapo Elkann a Milano con una bionda misteriosa

Sfilata nel centro di Milano con la sua auto di lusso e una bionda misteriosa al suo fianco. Lapo Elkann torna a far parlare di sé per le sue conquiste. Chiusa la storia d'amore con Cristina Saracino, la modella 26enne con cui ha trascorso lo scorso Capodanno in Brasile, il rampollo di casa Agnelli è stato immortalato con una affascinante donna dal portamento elegante.