Lapo Elkann, a letto con Marina Penate

"So happy to see my babe", cinguetta Lapo Elkann sui social accanto allo scatto, che ritrae Marina Peñate con una t-shirt con la scritta "Amour". Lei replica sul suo profilo Instagram postando un tenero scatto sotto le lenzuola con il suo fidanzato "Halloween under the blankets with my boyfriend". Da Parigi il rampollo di casa Agnelli e la giovane pr, insieme solo da pochi mesi, condividono la loro fuga d'amore con i follower proprio come due adolescenti cotti a puntino!