Laetitia Casta, un sexy regalo di Natale

"C'est Noel, merci Laetitia Casta", è Natale, grazie Laetitia, titola Lui Magazine, nel numero di dicembre, regalando per le imminenti feste una Laetitia Casta come non la si vedeva da un po'. Nuda e bellissima su tacchi altissimi, l'attrice e modella, 36 anni, posa sulla cover della rivista e mostra le sue forme da sexy Marianne, simbolo allegorico della repubblica francese, ma soprattutto quintessenza della bellezza made in France.

Fotografata da Mario Sorrenti Laetitia è più sensuale che mai. L'attrice sta vivendo una vera e propria rinascita, sia professionale sia sentimentale. Dopo la rottura con Stefano Accorsi, con cui ha vissuto per dieci anni e ha avuto due figli Orlando e Athena, la Casta ha ricominciato a lavorare a pieno ritmo nel cinema e nella moda e ha appena finito di girare una fiction per la televisione francese.



A gonfie vele anche l'amore con Stefano Durante, l'operatore cinematografico pugliese con il quale è insieme da quasi un anno ormai. Lo scambio di anelli di fidanzamento e la presentazione nelle rispettive famiglie sono già avvenuti, adesso tocca al matrimonio.