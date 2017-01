Laetitia Casta e Louis Garrel, mare d'amore

Una bella coppia solare, sorridente, scatenata. Laetitia Casta e Louis Garrel stanno insieme da tre mesi, ma già danno prova di essere una famiglia perfetta. A Calvi in Corsica, come mostrano le immagini del settimanale Vanity Fair, si divertono tra tuffi in mare, baci appassionati e coccole alla bambina (di lei) Athena, 6 anni, avuta dal suo ex Stefano Accorsi.

Mamma di tre figli (Orlando e Athena da Stefano Accorsi e Satheene dal fotografo Stephane Sednaoui), la modella più famosa di Francia, 37 anni, si rilassa in vacanza con il nuovo fidanzato, 32 in Corsica, terra tanto amata dall'attrice. Giocano sull'acqua con i figli di lei e scendono da un gonfiabile per buttarsi in mare. Dopo tanta fatica la bella Laetitia viene ripagata con un bacio appassionato.



Sguardi d'intesa, complicità e palpatine tra le onde per la coppia di innamorati che mostrano un affiatamento speciale. La Casta in bikini azzurro intenso, lui in boxer neri sono felici e sembrano già una famiglia allargata...