Laetitia Casta e Louis Garrel, è nata una coppia

10:04 - Camminano mano nella mano e si baciano teneramente come mostrano gli scatti di Vanity Fair. Et voilà Laetitia Casta e Louis Garrel in love. A Parigi è sbocciato un nuovo amore. La sensuale attrice e modella francese, 36 anni, ex di Stefano Accorsi, ha scaricato Lorenzo Durante, l'operatore cinematografico con cui aveva una relazione da oltre un anno per il bell'attore francese, 31 anni.

Un amore nuovo di zecca, che sorprende tutti. I due sono stati prima visti insieme all'apertura della nuova boutique maschile di Fendi, poi immortalati mano nella mano per le vie di Parigi. Love story sdoganata. E dire che la relazione di Laetitia con Lorenzo Durante, operatore cinematografico pugliese, durava ormai da un anno e mezzo. I due si erano fatti fotografare più volte insieme, non ultima una romantica vacanza al mare ed era persino spuntato un anello "compromettente".



E invece tutto finito. E tutto finito anche tra il bel Louis, ex di Valeria Bruni Tedeschi, e l'attrice iraniana Golshifteh Farahani. Insomma una vera e propria rivoluzione sentimentale per ambedue. Adesso c'è solo da superare lo scoglio Croisette. A Cannes infatti Garrel debutterà come regista con un film in cui recita la sua ex Farahani. Laetitia sarà sicuramente in platea per applaudire il suo nuovo fidanzato. Filerà tutto liscio?