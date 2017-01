Laetitia Casta, capelli corti e niente matrimonio: "Meglio un figlio"

12:09 - I capelli corti alla garconne e il volto radioso. Laetitia Casta cambia look, ma non idea sul matrimonio. L'amore va a gonfie vele e le fa bene, il look un po' meno. Ma di sposarsi, come dichiara a Le Parisien non se ne parla: "Non vale la pena sposarsi oggi per divorziare domani... Fare un figlio, ad esempio, è un modo per dire "ti amo"..

E così mentre il suo nuovo taglio di capelli non sembra convincere tutti e i più le rimproverano di aver detto addio alla lunga chioma ondulata che la rendeva tanto sensuale, la bella modella, 37 anni a maggio, ex di Stefano Accorsi, con cui ha avuto due figli Orlando, 8 anni, e Athena, 5 anni, va dritta sulla sua strada, sia in tema look sia in tema matrimonio. E di nozze non sembra voler proprio parlare. Anche se l'amore va a gonfie vele.

Da un anno infatti la Marianne di Francia fa coppia fissa con Lorenzo Durante, assistente di produzione conosciuto sul set. La storia, mai confermata direttamente, procede senza intoppi ma, ma di pronunciare il fartidico "sì" non se ne parla.

"Non vale la pena sposarsi oggi per divorziare domani", ha dichiarato l'attrice in un'intervista, "Il matrimonio ha un significato reale, una promessa per la vita. Possiamo promettere a qualcuno questa cosa?". L'amore per lei si può dimostrare in modo diverso. "Non ho mai sentito il bisogno di dire: "Ti affido la mia vita fino alla morte", ma qualcosa di diverso sì", ha detto l'attrice. "Fare un figlio, ad esempio, è un modo per dire "ti amo". Il mio motore è l'amore". Del resto lei non ha mai voluto salire all'altare né con l'ex fidanzato Stéphane Sednaoui, da cui ha avuto il primo figlio Sahteene, 14 anni, nè con Accorsi con cui l'intensa love story è durata dal 2003 al 2013. Niente fiori d'arancio quindi nemmeno con Lorenzo. Un figlio però magari sì.