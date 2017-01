Lady Gaga a spasso per New York con... il sedere all'aria

Shorts più simili a un perizoma che a un pantaloncino, stivali altissimi, giubbino in pelle rosa confetto e cappello da cowboy in testa. La passeggiata per Manhattan di Lady Gaga non è passata inosservata e i flash sono impazziti davanti al fondoschiena nudo della popstar. Eccentrica ed esagerata la cantante ha annunciato qualche settimana fa che avrebbe scelto il natural look. Per ora però ha scelto un outfit da cowgirl.