Labbra contro labbra, che flash da vip

Marica ti amo" ha gridato in tv Eros Ramazzotti dedicando una canzone alla Pellegrinelli. Pizzicata in giro per la città la coppia si bacia appassionatamente. E non è la sola. Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, dopo cenette e passeggiate romantiche mano nella mano, si lasciano andare a un romantico labbra contro labbra davanti ai flash. Come loro anche Laura Chiatti e Marco Bocci, Charlize Theron e Sean Penn, Irina Shayk e Bradley Cooper...

A cena, a passeggio, di giorno o di notte, i paparazzi immortalano le coppie dello showbiz più affiatate che mai. Irina Shayk tra le braccia di Bradley Cooper con sguardo sognante e innamorato o Charlize Theron appassionata e sfrenata con Sean Penn sono solo alcuni dei flash più ricercati.



Storie consolidate, ma baci sempre più infiammati per Laura Chiatti che non si ferma nemmeno davanti al casco di Marco Bocci e appoggia le sue labbra su quelle dell'attore in moto. Romantici e teneri i baci tra Ricky Tognazzi e Simona Izzo a Cannes. Sulla Croisette effusioni anche per Brando De Sica e Irene Pollini.



Lorella Cuccarini approfitta di un momento di pausa tra una partita di tennis e l'altra per baciare il marito Silvio Testi, mentre Edoardo Stoppa e Juliana Moreira si scambiano tenerezze alla fine di una trasmissione tv. Ma non solo. Guarda tutti i baci delle coppie vip...