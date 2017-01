La vedova di Mike Bongiorno: "Ho un corteggiatore"

Non mi fidanzo né mi sposo, ma c'è qualcuno interessato a me. Tutti al mondo hanno dei corteggiatori. Sono vedova da sei anni, è evidente che qualche sera esco e qualche volta ci sono uomini che con me sono galanti e gentili". Daniela Zuccoli, vedova di Mike Bongiorno, conferma in un'intervista esclusiva al settimanale "Chi", che il suo cuore ha ricominciato a battere per un uomo.

La vedova di Mike Bongiorno, scomparso nel 2009, è stata paparazzata a Sankt Moritz in compagnia di un corteggiatore, di nome Elio, con il quale ha trascorso una breve vacanza nella casa di famiglia e con il quale si è lasciata andare ad atteggiamenti affettuosi. "L'aspetto sentimentale fa parte della vita”, ha dichiarato Daniela Zuccoli a "Chi". "Non chiudo la porta all'impegno, agli interessi, alla curiosità. Ma con molta calma. Sono passati sei anni da quando Mike non c'è più, ne ho passati due in cui non uscivo di casa nemmeno per comprare un paio di scarpe. Poi, piano piano, ho iniziato a fare dei viaggi, ho degli amici e questa è la vita".