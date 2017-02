La vacanza a Parigi di George e Amal in attesa dei gemelli

E' il primo red carpet col pancione e Amal Alamuddin riesce persino ad oscurare il marito George Clooney. Ai Cesar di Parigi la coppia si lascia immortalare in tutto il suo splendore con l'avvocatessa stretta in un lungo abito bianco che mette in risalto il pancione e l'attore premuroso che la tiene per mano. Ecco la vacanza romantica dei futuri genitori.

I flash sono tutti per Amal e George: dall'abito bianco al cappottino per la passeggiata, dalle tenerezze del divo di Hollywood che non lascia mai la mano della moglie allo sguardo timoroso di Amal che viene sopraffatta dalle macchine fotografiche che vogliono cogliere ogni istante di questa gravidanza tanto chiacchierata. Clooney e la Alamuddin aspettano un maschio e una femmina, il parto è previsto per la primavera, ma intanto la coppia si gode questa gravidanza assaporandone ogni attimo. Complici e affiatati passeggiano per Parigi in attesa di cullare i loro bebè...