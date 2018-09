la settimana delle stelle

Back to school: primo giorno di scuola per la figlia di Alessia Marcuzzi, quelle di Michelle Hunziker, quelli di Alessia Fabiani, Matilde Brandi, Elisabetta Gregoraci e non solo. Elisabetta Canalis ha spento 40 candeline e la figlia di Madonna, Lourdes Leon, ha debuttato in passerella sfoggiando topless e peli sulle gambe. E poi ci sono le foto “scottanti” di Veronica Maya al mare e di Belen al parco. Sfoglia la gallery e scopri cosa ti sei perso in questi giorni...