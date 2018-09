la settimana delle stelle

L'album di nozze dei Ferragnez ha tenuto banco per tutta la settimana tra abiti, location e feste da sogno. Protagonisti del gossip anche Ronaldo e Georgina da show in barca, Corona e il figlio che ha debuttato sui social, la festa da principessa che Alessia Marcuzzi ha organizzato per i 7 anni della figlia, gli ultimi scampoli di vacanza per i Totti, il primo giorno di scuola dei baby vip, la nuova fiamma di Briatore e molto altro ancora. Sfoglia la gallery e scopri cosa ti sei perso...