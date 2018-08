la settimana delle stelle

Vacanze d'amore (e social) in Grecia per Alena Seredova e Alessandro Nasi, "in love" a New York sono invece Elisabetta Gregoraci e il suo nuovo compagno Francesco Bettuzzi. Sulle pagine di "Vanity" Vincent Cassel racconta la sua storia d'amore con la modella Tina Kunakey , mentre i Ferragnez, prossimi alle nozze, fanno un flop con la raccolta fondi per una causa benefica. Sfoglia la gallery e scopri cosa ti sei perso in questi sette giorni...