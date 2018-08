la settimana delle stelle

Sulla terrazza della sua nuova casa torinese la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, mostra gli acquisti fatti durante una sessione di shopping. Intanto alle Baleari Silvia Provvedi, dopo l'addio a Corona, bacia il dj Federico Chimirri e in Salento l'ex re dei paparazzi ritrova la serenità al fianco di Nina Moric e il figlio Carlos. Vacanze in famiglia anche per la famiglia Totti a Ponza e per lo chef Carlo Cracco in Sardegna. Sfoglia la gallery e scopri cosa ti sei perso in questi sette giorni...