la settimana delle stelle

Tra baci e avvinghiamenti, passione irrefrenabile in barca per Fedez e Chiara Ferragni al largo di Ibiza e Francesco Totti e Ilary Blasi a Sabaudia. Sotto l'ombrellone a Milano Marittima, anche Matteo Salvini ed Elisa Isoardi non tengono a bada i bollenti spiriti. Intanto sfilano i topless di Cristina Buccino in Sardegna e Nancy Brilli a Fregene, senza dimenticare i seni bombastici al vento delle amiche di Marco Borriello in vacanza con il calciatore alle Baleari. Sfoglia la gallery e scopri cosa ti sei perso in questi sette giorni...