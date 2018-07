la settimana delle stelle

La storia tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini scricchiola, ma sono tante le coppie vip innamorate che stanno trascorrendo le loro vacanze sotto il sole: da Gigi Buffon e Ilaria D'Amico in Toscana a Claudio Marchisio in Sardegna con la famiglia. Anche Francesco Facchinetti e la sua "Lady" fanno i piccioncini a Capri nonostante una puntura di vespa sulla gamba abbia creato qualche problema alla moglie del dj. Ma non solo, guarda cosa ti sei perso in sette giorni di gossip...