la settimana delle stelle

Finalmente atterra a Ibiza anche Belen Rodriguez che trascorre una serata con Andrea Iannone. Crisi rientrata? Stessa isola per Stefano De Martino e la sua Gilda Ambrosio. In Puglia Caterina Balivo in splendida forma si gode un soggiorno di relax con il marito. Vacanza di coppia anche per Raffaella Fico e Alessandro Moggi a Mykonos. Intanto a Milano Daniele Bossari bacia un'amica. Ma non solo, guarda cosa ti sei perso in sette giorni di gossip...