la settimana delle stelle

Hanno le idee chiare Filippo Magnini e Giorgia Palmas che, a pochi mesi dall'inizio della loro relazione, confessano di sognare le nozze in Sardegna. Non sono sposati ma crescono ben quattro figli Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez che ad un evento in Spagna ha mostrato un pancino sospetto. Cicogna in volo per la coppia? Intanto proseguono a gonfie vele le vacanze di Claudio Marchisio al mare, mentre a Milano Belen ha un incontro ravvicinato (e poco piacevole) con un paparazzo. Ma non solo guarda cosa ti sei perso in sette giorni di gossip. Ma non solo guarda cosa ti sei perso in sette giorni di gossip...