la settimana delle stelle

Kate Middleton gioca sul prato con i principini, Claudia Galanti mostra siparietti scandalosi in spiaggia, Alex Del Piero ritorna single e Melissa Satta regala selfie bombastici da Ibiza. E poi ci sono Belen, De Martino e Iannone che animano le giornate milanesi, mentre dal mare a farla da padrone sono i lati B. Ma non solo guarda cosa ti sei perso in sette giorni di gossip...