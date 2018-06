la settimana delle stelle

E' la settimana dei baci per le nostre coppie vip: sono bollenti quelli di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, avvinghiati in una vasca termale. Appassionati quelli di Silvia Provvedi e Corona, in trasferta a Napoli, del campione di MotoGp Valentino Rossi con la modella Francesca Sofia Novello, a Pesaro, e di Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini in Messico. A Milano Fedez e Chiara Ferragni attendono di entrare nella loro casa nuova, intanto il settimanale "Spy" confermerebbe la dolce attesa di Costanza Caracciolo...