La settimana delle stelle

Podio e coccole (da Belen) per Andrea Iannone che si è piazzato per la seconda gara consecutiva al terzo posto in MotoGp. Tenerezze in riva al mare e giochetti maliziosi anche per Matteo Salvini ed Elisa Isoardi a Sabaudia. E mentre nella Capitale si respira profumo di fiori d'arancio per Roberto Mancini e la sua compagna, l'addio tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte è ormai ufficiale. A Milano grande festa per il rientro di Fedez e Chiara Ferragni con il piccolo Leo. Sfoglia la gallery e scopri cosa ti sei perso questa settimana...