La settimana delle stelle

Regno Unito in festa per la nascita di Louis Arthur Charles, terzo Royal Baby dei Duchi di Cambridge. Intanto qui in Italia pancione nudo all'ottavo mese per Nicoletta Romanoff, in attesa del suo quarto figlio. Stefano De Martino, a Disneyland Paris con Santiago, festeggia il compleanno del bambino, mentre a Roma Virginia Raggi pubblica su Twitter una foto insieme al marito Andrea Severini, rimasto per diverso tempo relegato a ruolo di ex. Ecco tutto quello che vi siete persi: sfoglia la gallery.