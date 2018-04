la settimana delle stelle

Dal riabbraccio di Santiago con papà Stefano De Martino dopo tre mesi di lontananza, alla fine della storia d'amore di Silvia Provvedi e Fabrizio Corona, pizzicato in un ristorante milanese con Belen. Intanto Chiara Ferragni e Fedez si preparano a rientrare in Italia. Sfoglia la gallery e scopri cosa ti sei perso in questi giorni di gossip.