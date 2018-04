la settimana delle stelle

Torta a tema, giochi e musica per celebrare i cinque anni del figlio della Rodriguez e Stefano De Martino (4.9K) LEGGI DOPO COMMENTA Giornata di festa per il clan Rodriguez in occasione del compleanno di Santiago che spegne 5 candeline davanti ai suoi amichetti, alla mamma emozionata, agli zii e ai nonni. "Il giorno dell'anno più bello della mia vita!! Io ti amo tanto, ma così tanto!", cinguetta Belen sui social mentre bacia il figlio davanti alla torta. Auguri dall'Honduras anche da parte di Stefano De Martino in diretta dall'Isola dei Famosi. Magie, bolle di sapone, musica, trucchi e zucchero filato per il compleanno di Santiago. Una festa per grandi e piccini a cui partecipano i genitori e i fratelli di Stefano De Martino, assente giustificato. Ci sono pure Cecilia e il fidanzato Ignazio, Jeremias e Veronica Cozzani. Non pervenuto anche in questa occasione nonno Gustavo. Salta la festa Andrea Iannone, impegnato fino al giorno prima con la MotoGp in Argentina. Con un miniabito e tacchi a spillo Belen celebra il suo Santi, in gilet e papillon, davanti alla torta a tema di Sonik; mamma e figlio si baciano e si abbracciano scatenando un caloroso applauso. Poi tutti in pista a scatenarsi tra balli latinoamericani e pop. Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 34 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 1 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 2 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 3 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 4 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 5 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 6 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 7 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 8 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 9 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 10 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 11 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 12 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 13 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 14 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 15 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 16 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 17 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 18 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 19 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 20 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 21 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 22 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 23 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 24 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 25 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 26 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 27 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 28 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 29 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 30 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 31 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 32 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 33 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 34 di 34 Belen, ecco la festa per i 5 anni di Santiago Instagram 1 di 34 (1) CONDIVIDI LEGGI DOPO SLIDESHOW INGRANDISCI BELEN RODRIGUEZSTEFANO DE MARTINOCECILIA RODRIGUEZIGNAZIO MOSERJEREMIAS RODRIGUEZVERONICA COZZANI