la settimana delle stelle

Fabrizio Corona è tornato ad animare le pagine rose: dalla festa di compleanno alla lite fuori dalla discoteca non si parla che dell'ex re dei paparazzi. I litigi piacciono e così il siparietto tra la Regina Letizia di Spagna e la suocera ripreso in un video fa il giro del web. Anche le foto di Leone catturano l'attenzione tanto che papà Fedez è costretto a dare una lunga spiegazione sulla genitorialità. Ma non solo: sfoglia la gallery e scopri sette giorni di gossip...