la settimana delle stelle

Nuovi look, nuovi amori e amicizie che si rafforzano in questa settimana di gossip primaverile. Aida Yespica dà un taglio alla sua lunga chioma e si fa bionda, Filippo Magnini e Giorgia Palmas, freschi di relazione, non resistono alla passione sotto casa di lei e Pippo Inzaghi esce allo scoperto con l'ex corteggiatrice Angela Robusti. Intanto Diana Del Bufalo si diverte alle Maldive con l'amico Cristiano Caccamo e Silvia Provvedi accetta la proposta di matrimonio di Fabrizio Corona. Scopri tutte le notizie della settimana...