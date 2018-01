La settimana delle stelle

C'è chi ha festeggiato l'arrivo del 2018 sulla neve, come Stefano De Martino, e chi ha preferito il caldo di Dubai, come Diletta Leotta. Chiara Ferragni e Fedez sono volati a Los Angeles in attesa di abbracciare il piccolo Leone, Ambra ha regalato un colpo di scena che ha fatto impazzire il gossip e Laura Freddi è diventata mamma a 45 anni. Ma non solo. Sfoglia la gallery e scopri cosa ti sei perso in sette giorni...